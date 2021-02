L'ultima chance per guarire la regione ferita (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Antonio Ruzzo I conti si faranno alla fine, quando tutto questo incubo sarà finito, quando (si spera al più presto) si tornerà a una vita normale o quasi normale I conti si faranno alla fine, quando tutto questo incubo sarà finito, quando (si spera al più presto) si tornerà a una vita normale o quasi normale. La Lombardia, nel bene e nel male, resta al centro della scena, continua a guidare il gruppo e prova a giocarsi la chanche di una vaccinazione di massa che a giugno potrebbe, se i piani verranno rispettati, portare a rivedere i giudizi sulla gestione di un'emergenza che in tutti questi mesi drammatici sono cambiati a seconda delle posizioni politiche. Certo, ci sono state delle «falle» in un sistema sanitario che forse negli anni ha dimenticato l'importanza della territorialità e delle cure porta a porta; ci sono state decisioni discutibili ma nel vortice di uno ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Antonio Ruzzo I conti si faranno alla fine, quando tutto questo incubo sarà finito, quando (si spera al più presto) si tornerà a una vita normale o quasi normale I conti si faranno alla fine, quando tutto questo incubo sarà finito, quando (si spera al più presto) si tornerà a una vita normale o quasi normale. La Lombardia, nel bene e nel male, resta al centro della scena, continua a guidare il gruppo e prova a giocarsi la chanche di una vaccinazione di massa che a giugno potrebbe, se i piani verranno rispettati, portare a rivedere i giudizi sulla gestione di un'emergenza che in tutti questi mesi drammatici sono cambiati a seconda delle posizioni politiche. Certo, ci sono state delle «falle» in un sistema sanitario che forse negli anni ha dimenticato l'importanza della territorialità e delle cure porta a porta; ci sono state decisioni discutibili ma nel vortice di uno ...

