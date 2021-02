L’ultima balla contro Conte Il Recovery Fund non è merito suo I 209 miliardi Ue all’Italia grazie ai 5S e al premier Ma la grancassa mediatica nega pure l’evidenza

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Premettiamo una cosa che dovrebbe essere scontata, ma che è sempre meglio ricordare. Siamo in un momento difficile. C’è una inaspettata pandemia in atto che ha stravolto le nostre esistenze e che si porta dietro problemi pratici infiniti, tra cui la gestione del delicatissimo piano vaccinale e c’è una crisi di governo scoppiata, appunto, in piena pandemia, per iniziativa di un ex, Matteo Renzi, che il giorno clou se ne è volato in Arabia Saudita, da un principe accusato di assassinio di un giornalista. Non consideriamo questa cosa “normale” o anche solo “accettabile” perché non lo è. Detto questo, si intravede nella filigrana della informazione “ufficiale” in Italia una tela, anzi direi una ragnatela. Una infrastrutturadai bei disegni geometrici, dai fili tesi e scattanti, dalla tensione provocante e da una immaginazione fuorviante. ...