"Lui è peggio di me", Marco Giallini e Giorgio Panariello raccontano il loro "sit-show" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Esperimento. Leggerezza. Verità. Sono queste le parole usate più di frequente durante l'incontro con la stampa per la presentazione di "Lui è peggio di me", il programma in onda su RaiTre alle 21:20 per quattro giovedì a partire dal 4 febbraio. Marco Giallini e Giorgio Panariello sono i mattatori, e padroni di casa, di quello che definiscono un "sit-show", un late-show all'americana (con interviste e chiacchierate) anticipato alla prima serata, e contenente anche un po' di sit-com. Promettono di far divertire con la musica e l'interazione con i loro ospiti, e assicurano leggerezza con la volontà di staccarsi dall'attualità più stringente. "Siamo come due vicini di casa che devono convivere" spiega Giorgio Panariello.

