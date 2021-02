“Lui aveva un’altra, sicuro”. Bomba di Alda D’Eusanio al GF Vip: così gela la coinquilina (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una storia tormentata quella tra Rosalinda Cannavò e il suo fidanzato Giuliano Condorelli. Una storia fatta di alti e bassi e per questo motivo l’attrice continua a mostrarsi un po’ preoccupata per quello che sarà il suo futuro al fianco del suo uomo una volta terminata l’esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore Rosalinda ha parlato dei suoi dubbi con Alda D’Eusanio. La giornalista è stata abbastanza chiara con l’attrice siciliana e l’ha invitata ad aprire gli occhi sulla situazione. Mentre erano in veranda Rosalinda ha risposto ad una domanda di Alda D’Eusanio, che le ha chiesto: “Tu sei innamorata del tuo fidanzato? Altrimenti è possibile che sia un’abitudine”. La ragazza ha ribadito che la storia dura da nove anni ed è complessa poiché l’hanno portata avanti anche in periodi in cui ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una storia tormentata quella tra Rosalinda Cannavò e il suo fidanzato Giuliano Condorelli. Una storia fatta di alti e bassi e per questo motivo l’attrice continua a mostrarsi un po’ preoccupata per quello che sarà il suo futuro al fianco del suo uomo una volta terminata l’esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore Rosalinda ha parlato dei suoi dubbi con. La giornalista è stata abbastanza chiara con l’attrice siciliana e l’ha invitata ad aprire gli occhi sulla situazione. Mentre erano in veranda Rosalinda ha risposto ad una domanda di, che le ha chiesto: “Tu sei innamorata del tuo fidanzato? Altrimenti è possibile che sia un’abitudine”. La ragazza ha ribadito che la storia dura da nove anni ed è complessa poiché l’hanno portata avanti anche in periodi in cui ...

chetempochefa : «Io e Joe Biden non potevamo essere più diversi. Aveva 19 anni più di me, e se io a Washington ero un outsider, lui… - Umastru1 : @sandrobah @latodivertente Vorrei solo notare, a chi ne parla come un crudele banchiere, che se non fosse per il Qu… - lvoir : RT @bafio55: Ma il Quirinale non aveva smentito fermamente di aver contattato Draghi ? L'ha chiamato solo ieri e lui era pronto ? Meglio… - jeromeflowers_ : @KlDMlLLlC @kebcult PRATICAMENTE AVEVA CHIESTO SE AVESSIMO MAI ASCOLTATO LE CANZONI DEI TBZ NEI NEGOZI/ALLA RADIO O… - GioBeninato : @MaxGalimi @claudiovelardi @matteorenzi Però al 36% era proprio lui che ce l'aveva portato :) -