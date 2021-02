L'Ue minaccia nuove sanzioni a Mosca per la condanna a Navalny. Ma i russi giustificano il pugno duro (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Bruxelles chiede l'immediato e incondizionato rilascio del blogger oppositore. Nuovi scontri e arresti nella notte. Il Cremlino: misure giustificate e legali Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Bruxelles chiede l'immediato e incondizionato rilascio del blogger oppositore. Nuovi scontri e arresti nella notte. Il Cremlino: misure giustificate e legali

