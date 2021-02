Luca dalla casa famiglia all’adozione. Il papà: “Sono devastato” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA – Luca, che allora aveva 10 mesi, il 29 aprile è stato portato in casa famiglia. L’agenzia Dire aveva raccontato quel giorno, quando i suoi genitori e la nonna paterna lo avevano dovuto “consegnare” ai poliziotti. L’11 gennaio 2021, poi, il Tribunale per i minorenni di Roma ha stabilito “l’adottabilità del minore” e “il collocamento del piccolo presso una famiglia”. Leggi su dire (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA – Luca, che allora aveva 10 mesi, il 29 aprile è stato portato in casa famiglia. L’agenzia Dire aveva raccontato quel giorno, quando i suoi genitori e la nonna paterna lo avevano dovuto “consegnare” ai poliziotti. L’11 gennaio 2021, poi, il Tribunale per i minorenni di Roma ha stabilito “l’adottabilità del minore” e “il collocamento del piccolo presso una famiglia”.

