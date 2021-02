Lotteria degli Scontrini: bisogna conservare gli scontrini? Ecco come funziona (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Al via dal 1 febbraio la Lotteria degli scontrini, l’iniziativa del Governo per incentivare gli acquisti senza l’uso del contante e con strumenti elettronici. E’ così che gli acquisti di beni e servizi (di almeno 1 euro) che verranno pagati con strumenti elettronici, potranno generare ‘biglietti virtuali’ validi per partecipare alla prima estrazione che si terrà l’11 marzo e decreterà venti vincitori. Leggi anche: Bonus 2021: casa, occhiali, smartphone, auto e tv, come funzionano e come averli La Lotteria degli scontrini è gratuita ed è collegata al programma Italia Cashless voluto dal Governo con un unico obiettivo: incentivare pagamenti elettronici. Non importa la cifra, quanto che le spese (di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Al via dal 1 febbraio la, l’iniziativa del Governo per incentivare gli acquisti senza l’uso del contante e con strumenti elettronici. E’ così che gli acquisti di beni e servizi (di almeno 1 euro) che verranno pagati con strumenti elettronici, potranno generare ‘biglietti virtuali’ validi per partecipare alla prima estrazione che si terrà l’11 marzo e decreterà venti vincitori. Leggi anche: Bonus 2021: casa, occhiali, smartphone, auto e tv,no eaverli Laè gratuita ed è collegata al programma Italia Cashless voluto dal Governo con un unico obiettivo: incentivare pagamenti elettronici. Non importa la cifra, quanto che le spese (di ...

msgelmini : #RecoveryPlan in alto mare, piano #vaccini un colabrodo, nessuno parla più del dl ristori quinquies, nel 2020 sono… - forza_italia : Oggi inizia la lotteria degli scontrini...e continua la lotteria della crisi di questa maggioranza litigiosa e inca… - fattoquotidiano : Lotteria degli scontrini al via, ecco con quali acquisti si partecipa e quali sono esclusi. Dai biglietti del cinem… - CorriereCitta : Lotteria degli Scontrini: bisogna conservare gli scontrini? Ecco come funziona #lalotteriadegliscontrini - RVernero : Libreria Donostia assolutamente operativa per la lotteria degli scontrini. -