L’ombra e una legislatura nata male Crisi di governo

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ecco il frutto di una. In parlamento ci sono tre minoranze, una delle quali costruita da un distruttore (è tutto dire). Il quale oggi non è solo minoranza ma miniperfino, alla guida di un partito che ha gruppi parlamentari non misuratisi con le elezioni politiche ma composti da chi si era candidato nell’altro partito. Il quale altro partito potrebbe pure smetterla di andare al soccorso della nazione sobbarcandosi responsabilità non richieste, tre anni fa, dall’elettorato. Se la sbrogliassero gli altri. I quali altri, in parte, dovevano aprire il parlamento come una scatoletta di tonno e dal tonno, in queste ore, stanno per essere divorati. I quali altri ancora, messi alla prova deldue anni fa, hanno offerto prove talvolta, o spesso, inquietanti (si pensa qui). I ...