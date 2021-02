Livorno-Piacenza | le ultime su formazioni e come vederla

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) La ventiduesima giornata del Girone A di Serie C vedrà uno scontro interessante:. La sfida è in programma allo Stadio Armando Picchi di, dove le due squadre scenderanno in campo alle ore 17:30. Il momento delIl, in una delle stagioni più complicate della sua storia, è terzultimo in classifica a soli due punti dall’ultimo posto e a quattro dalla salvezza. La discontinuità di risultati che ha coinvolto gli amaranto, reduci sabato dalla sconfitta per 1-0 contro il Lecco sono sicuramente dovuti a un mercato di smantellamento della rosa iniziale e a una mancanza totale di serenità. La sfida di oggi, cioè un vero e proprio scontro diretto per la salvezza, potrà essere l’occasione per dimostrare di essere ancora vivi nonostante tutto. Il momento del ...