Liverpool-Brighton, malore per Alisson prima del match: è paura tra i tifosi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) paura per Alisson, il portiere dà forfait contro il Brighton. Il portiere brasiliano è stato escluso dalla sfida di Premier League a causa di un malore, che ha immediatamente suscitato preoccupazione. Il Liverpool ha fatto sapere, a pochi minuti dal fischio d’inizio del match, che il calciatore non sarebbe stato in campo. Tutte le news Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 3 febbraio 2021)per, il portiere dà forfait contro il. Il portiere brasiliano è stato escluso dalla sfida di Premier League a causa di un, che ha immediatamente suscitato preoccupazione. Ilha fatto sapere, a pochi minuti dal fischio d’inizio del, che il calciatore non sarebbe stato in campo. Tutte le news Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

serieAnews_com : ?? #LiverpoolBrighton, malore per #Alisson prima del match: è paura tra i tifosi - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Premier, Liverpool-Brighton streaming: dove vedere la gara: Liverpool Brighton streamin… - sportli26181512 : Lieve malore per Alisson: salta Liverpool-Brighton di stasera: Alisson Becker salterà la partita di Premier League… - infobetting : Liverpool-Brighton (mercoledì, ore 21:15): formazioni ufficiali, quote, - sportface2016 : #PremierLeague #LIVBHA Le formazioni ufficiali di #Liverpool #Brighton -