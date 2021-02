LIVE VOLLEY Olomouc-Novara 15-25, 25-22, 3-9 Champions League 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di mercoledì 3 febbraio 2021) VK UP Olomouc e Igor Gorgonzola Novara si sfidano nel match valido per la Pool E di Champions League femminile 2020/2021. Dopo la vittoria ottenuta contro le russe della Dinamo Kazan, le azzurre di Lavarini tornano in campo con l’obiettivo di rimanere imbattute nel Girone. L’appuntamento è per le ore 17.30 di mercoledì 3 febbraio 2021. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui il LIVE su Sportface COME SEGUIRE IL MATCH REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO? IL CALENDARIO COMPLETO DELLA POOL E RISULTATI E CLASSIFICHE Champions League FEMMINILE 2020/2021 AGGIORNA LA DIRETTA VK UP ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 febbraio 2021) VK UPe Igor Gorgonzolasi sfidano nel match valido per la Pool E difemminile. Dopo la vittoria ottenuta contro le russe della Dinamo Kazan, le azzurre di Lavarini tornano in campo con l’obiettivo di rimanere imbattute nel Girone. L’appuntamento è per le ore 17.30 di mercoledì 3 febbraio. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui ilsu Sportface COME SEGUIRE IL MATCH REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO? IL CALENDARIO COMPLETO DELLA POOL E RISULTATI E CLASSIFICHEFEMMINILEAGGIORNA LAVK UP ...

PowervolleyMI : ?? l WARM UP ? Siamo live sulla nostra pagina facebook per il warm up della sfida Milano vs Trento. ? ???… - SSportNetwork : #SuperSportWednesday #Volley #SuperLega Dopo il #primoset #Civitanova avanti su #Perugia (25-21) e #Piacenza in van… - SSportNetwork : #SuperSportWednesday #Volley #SuperLega Via a #CivitanovaPerugia e #MonzaPiacenza! In #SerieA1 #Femminile… - PiacenzaSera : SuperLega, in campo Monza-Gas Sales Bluenergy DIRETTA - VERO VOLLEY MONZA – GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA 0-0… - zazoomblog : LIVE Busto-Resovia 1-0 Novara-Olomouc Champions League volley in DIRETTA. Rimonta vincente delle lombarde nel primo… -