LIVE Sinner-Vukic 6-2 6-4, ATP Melbourne 1 in DIRETTA: prossimo avversario e previsioni ranking (Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LE PROIEZIONI NEL ranking DI JANNIK Sinner LA CRONACA DI Sinner-Vukic IL prossimo avversario DI JANNIK Sinner AGLI OTTAVI E I PRECEDENTI LA CRONACA DELLA VITTORIA DI FOGNINI IN ATP CUP LA CRONACA DELLA VITTORIA DI BERRETTINI IN ATP CUP QUANTO HANNO GUADAGNATO BERRETTINI E FOGNINI CON LA QUALIFICAZIONE IN SEMIFINALE ALLA ATP CUP PROGRAMMA SEMIFINALE ATP CUP: L’ITALIA TROVERA’ LA SPAGNA DI NADAL? 03.51 Grazie per averci seguito e buonanotte! 03.50 Jannik Sinner è il primo giocatore ad accedere agli ottavi di finale del torneo ATP Melbourne 1 dove sfiderà uno tra Aljaz Bedene, ora in vantaggio nel match del campo 6, e il padrone di casa Dane Sweeny. Match perfetto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PROIEZIONI NELDI JANNIKLA CRONACA DIILDI JANNIKAGLI OTTAVI E I PRECEDENTI LA CRONACA DELLA VITTORIA DI FOGNINI IN ATP CUP LA CRONACA DELLA VITTORIA DI BERRETTINI IN ATP CUP QUANTO HANNO GUADAGNATO BERRETTINI E FOGNINI CON LA QUALIFICAZIONE IN SEMIFINALE ALLA ATP CUP PROGRAMMA SEMIFINALE ATP CUP: L’ITALIA TROVERA’ LA SPAGNA DI NADAL? 03.51 Grazie per averci seguito e buonanotte! 03.50 Jannikè il primo giocatore ad accedere agli ottavi di finale del torneo ATP1 dove sfiderà uno tra Aljaz Bedene, ora in vantaggio nel match del campo 6, e il padrone di casa Dane Sweeny. Match perfetto ...

infoitsport : LIVE Sinner-Vukic, ATP Melbourne 1 in DIRETTA: l'altoatesino debutta direttamente al 2° turno - infoitsport : LIVE Sinner-Vukic 6-2 6-4, ATP Melbourne 1 in DIRETTA: l'azzurro domina e conquista gli ottavi di finale a Melbourn… - zazoomblog : LIVE Sinner-Vukic 1-0 ATP Melbourne 1 in DIRETTA: l’altoatesino piazza il break in avvio! - #Sinner-Vukic… - zazoomblog : LIVE Sinner-Vukic 6-2 6-4 ATP Melbourne 1 in DIRETTA: l’azzurro domina e conquista gli ottavi di finale a Melbourne… - zazoomblog : LIVE Sinner-Vukic 2-1 ATP Melbourne 1 in DIRETTA: l’altoatesino piazza il break in avvio! - #Sinner-Vukic… -