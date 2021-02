LIVE Prada Cup DIRETTA: Luna Rossa, che novità! Cambia il timone, nuove fiocco. Occhio ai foil… (Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Luna Rossa E’ CambiaTA! STA USANDO UN ALTRO timone E DELLE nuove VELE. E I foil… Luna Rossa E IL JOLLY DEL WARNING A INEOS. BRITANNIA DA SCANDAGLIARE CON IL MICROSCOPIO INEOS A RISCHIO SQUALIFICA! RESPINTA LA RICHIESTA DI CANCELLARE L’AMMONIZIONE! BEN AINSLIE ATTACCA Luna Rossa: “DA LORO NON MI ASPETTAVO NULLA DI DIVERSO” IL NUOVO SISTEMA DI GESTIONE DELLA RANDA DI Luna ROSS: IN COSA CONSISTE? PIETRO SIBELLO: “Luna Rossa HA UN VANTAGGIO IN MANOVRA. E IL NUOVO SISTEMA PER REGOLARE LA RANDA…” VIDEO: Luna Rossa TORNA IN ACQUA! LUNGO ALLENAMENTO VERSO LA FINALE CON ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE’TA! STA USANDO UN ALTROE DELLEVELE. E IE IL JOLLY DEL WARNING A INEOS. BRITANNIA DA SCANDAGLIARE CON IL MICROSCOPIO INEOS A RISCHIO SQUALIFICA! RESPINTA LA RICHIESTA DI CANCELLARE L’AMMONIZIONE! BEN AINSLIE ATTACCA: “DA LORO NON MI ASPETTAVO NULLA DI DIVERSO” IL NUOVO SISTEMA DI GESTIONE DELLA RANDA DIROSS: IN COSA CONSISTE? PIETRO SIBELLO: “HA UN VANTAGGIO IN MANOVRA. E IL NUOVO SISTEMA PER REGOLARE LA RANDA…” VIDEO:TORNA IN ACQUA! LUNGO ALLENAMENTO VERSO LA FINALE CON ...

