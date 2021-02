Live Napoli-Atalanta 0-0 | Primo tempo | in campo solo gli ospiti

MondoNapoli : LIVE - Termina 0-0 il primo tempo tra Napoli e Atalanta - - _SiGonfiaLaRete : #LIVE - #NapoliAtalanta 0-0, finisce il primo tempo - Pall_Gonfiato : #CoppaItalia - Il racconto dei primi 45 minuti di #NapoliAtalanta - calciomercatoit : 43' Il Napoli prova a reagire, il tiro di Demme deviato in corner! #NapoliAtalanta 0-0 LIVE - zazoomblog : Napoli Atalanta 0-0 LIVE: comincia la partita - #Napoli #Atalanta #LIVE: #comincia -

Ultime Notizie dalla rete : Live Napoli

SEGUI LA DIRETTA LE FORMAZIONI UFFICIALI(3 - 4 - 3): Ospina; Maksimovic, Manolas, Koulibaly; Di Lorenzo, Bakayoko, Demme, Hysaj; Politano, Lozano, Insigne. All. Gattuso Atalanta (3 - 4 - 1 - ...LE FORMAZIONI UFFICIALI(3 - 4 - 3): Ospina; Maksimovic, Manolas, Koulibaly; Di Lorenzo, Bakayoko, Demme, Hysaj; Politano, Lozano, Insigne. All. Gattuso Atalanta (3 - 4 - 1 - 2): Gollini; ...Gentili lettori di 100x100Napoli buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Atalanta, semifinale di andata di Coppa Italia. Per aggiornare premi F5 o clicca qui. Terminato il primo tempo di ...45' Termina il primo tempo senza recupero. 43' Occasione Napoli: Di Lorenzo serve al centro con Demme che si gira e manda di poco a lato. 41' Ci prova ...