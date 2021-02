LIVE Etoile de Bessèges, prima tappa in DIRETTA: gruppo compatto, Nizzolo tra i favoriti (Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.23 Brutta caduta nella parte avanzata del plotone: gruppo dimezzato. 16.22 6 chilometri all’arrivo, gruppo allungatissimo. 16.21 Ora anche la INEOS Grenadiers davanti con Ganna che appare molto concentrato. 16.19 Egan Bernal non sembra preoccupato in chiave classifica e naviga nelle ultime posizioni del gruppo. 16.18 A tutta in testa al gruppo la Qhubeka ASSOS del campione europeo Giacomo Nizzolo. 16.17 A 10 chilometri dal traguardo gruppo compatto. 16.15 Aumenta ancora la velocità del gruppo: vantaggio dei tre attaccanti che ora è solamente di 15”. 16.13 14 chilometri all’arrivo. 16.11 Geraint Thomas in prima posizione: oggi il gallese lavora per i compagni ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.23 Brutta caduta nella parte avanzata del plotone:dimezzato. 16.22 6 chilometri all’arrivo,allungatissimo. 16.21 Ora anche la INEOS Grenadiers davanti con Ganna che appare molto concentrato. 16.19 Egan Bernal non sembra preoccupato in chiave classifica e naviga nelle ultime posizioni del. 16.18 A tutta in testa alla Qhubeka ASSOS del campione europeo Giacomo. 16.17 A 10 chilometri dal traguardo. 16.15 Aumenta ancora la velocità del: vantaggio dei tre attaccanti che ora è solamente di 15”. 16.13 14 chilometri all’arrivo. 16.11 Geraint Thomas inposizione: oggi il gallese lavora per i compagni ...

