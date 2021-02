LIVE Buducnost-Virtus Bologna 10-11, EuroCup basket in DIRETTA: avvio molto combattuto! Gamble protagonista (Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-11 Gamble…la Virtus rimette il naso avanti. 10-9 Triiiipla di Zugic per il sorpasso dei padroni di casa. 7-9 Gamble: da due, Virtus in vantaggio. 7-7 Altro giro, altri canestri: Teodosic-Reed. 5-5 Botta e risposta sull’asse Teodosic-Nikolic. 2-2 Ejim pareggia le cose. 0-2 Ricci, inizia con un canestro da due la partita della Virtus. SI PARTE! AL VIA IL PRIMO QUARTO. ARRIVANO I QUINTETTI BASE Buducnost: Cobbs, Ejim, Nikolic, Reed, ZugicVirtus Bologna: Markovic, Ricci, Weems, Teodosic, Gamble 18.55 Inizia la procedura d’ingresso in campo delle squadre e degli arbitri. 18.50 Gli allenatori caricano le squadre prima dell’inizio della contesa. h 18.45 Dopo la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-11…larimette il naso avanti. 10-9 Triiiipla di Zugic per il sorpasso dei padroni di casa. 7-9: da due,in vantaggio. 7-7 Altro giro, altri canestri: Teodosic-Reed. 5-5 Botta e risposta sull’asse Teodosic-Nikolic. 2-2 Ejim pareggia le cose. 0-2 Ricci, inizia con un canestro da due la partita della. SI PARTE! AL VIA IL PRIMO QUARTO. ARRIVANO I QUINTETTI BASE: Cobbs, Ejim, Nikolic, Reed, Zugic: Markovic, Ricci, Weems, Teodosic,18.55 Inizia la procedura d’ingresso in campo delle squadre e degli arbitri. 18.50 Gli allenatori caricano le squadre prima dell’inizio della contesa. h 18.45 Dopo la ...

