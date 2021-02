Lisa Marie Presley posta uno scatto con le figlie | ' Non ce l' avrei fatta senza di loro al mio fianco'

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)ha compiuto 53 anni lo scorso lunedì. E' il primo compleanno per la figlia di Elvis e PriscillaBenjamin Keough, il suo secondogenito, tragicamente scomparso all'età ...

Presley ha compiuto 53 anni lo scorso lunedì. E' il primo compleanno per la figlia di Elvis e Priscilla Presley senza Benjamin Keough, il suo secondogenito, tragicamente scomparso all'età d ...
La figlia di Elvis e Priscilla Presley festeggia il primo compleanno senza il suo secondogenito Benjamin, che si è tolto la vita nel luglio 2020 ...