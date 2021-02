L’inganno perfetto: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’inganno perfetto: trama, cast e streaming del film Questa sera, 3 febbraio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda L’inganno perfetto, film del 2019 diretto da Bill Condon. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Nicholas Searle e vede come protagonisti Helen Mirren e Ian McKellen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Londra, 2009. L’anziano Roy Courtnay è un esperto truffatore che, insieme al suo socio Vincent, organizza elaborate frodi finanziarie ai danni di investitori e donne sole. Mentre porta avanti un complesso imbroglio contro l’imprenditore Bryn, l’uomo incontra in una chat la sua coetanea Betty McLeish, ex-insegnante di Oxford da poco rimasta vedova. La donna, sola, ingenua e dalla mentalità borghese, ha risparmiato ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 febbraio 2021): trama, cast e streaming delQuesta sera, 3 febbraio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in ondadel 2019 diretto da Bill Condon. Ilè tratto dall’omonimo romanzo di Nicholas Searle e vede come protagonisti Helen Mirren e Ian McKellen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Londra, 2009. L’anziano Roy Courtnay è un esperto truffatore che, insieme al suo socio Vincent, organizza elaborate frodi finanziarie ai danni di investitori e donne sole. Mentre porta avanti un complesso imbroglio contro l’imprenditore Bryn, l’uomo incontra in una chat la sua coetanea Betty McLeish, ex-insegnante di Oxford da poco rimasta vedova. La donna, sola, ingenua e dalla mentalità borghese, ha risparmiato ...

