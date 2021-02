Ligue 1 | vincono PSG | Lilla e Lione Bene il Monaco

(Di giovedì 4 febbraio 2021)1, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato francese. PARIGI (FRANCIA) –1: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato francese che vede il PSG favorito per la vitoria finale. fonte foto https://www.facebook.com/1UberEats1, i risultati della ventitreesima giornata Il turno infrasettimanale di1 non regala particolari sorprese in vetta., PSG e. Pareggi in tutte le altre partite, il Marsiglia non va oltre il 2-2 contro il Lens. Mercoledì 3 febbraio 2021Bordeaux-0-3 (54? Yacizi, 66? Weah, 89? David)Metz-Montpellier 1-1 (47? Sarr (Me), 70? Laborde)Reims-Angers 0-0Rennes-Lorient 1-1 (14? Terrier (R), 83? ...

Ultime Notizie dalla rete : Ligue vincono

Corriere dello Sport.it

1 È fragoroso il tonfo del Psg : la squadra di Pochettino perde all'ultimo minuto sul terreno di gioco del Lorient. Non serve a nulla la doppietta di Neymar , arrivata dal dischetto, per i ...Nel resto d' Europa fari puntati su1 ma diversi sono anche gli incontri di Premier League a ... Nella Liga MX colpo esterno per 2 - 1 del Juarez in casa del Guadalajara mentrein casa ...La sfida tra Reims e Angers, match valido per la ventitreesima giornata della Ligue 1, finisce senza reti. Gara nella quale le squadre hanno pensato più a non scoprirsi che a tentare di trovare la via ...Riuscire a portare a casa un pareggio dopo essere stati in pesante svantaggio è certamente un risultato favorevole per chi è riuscito a rimontare. Un po' meno per chi invece ha gettato alle ortiche un ...