Lidia Schillaci | il dramma indelebile dell’infanzia | dal dolore alla riconciliazione

Leggi su chenews

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)il. Il rapporto con il padre: dalper l’abbandono. La storia della cantante Foto da Instagram. @Lei è, 37 anni il prossimo marzo. Oggi è una stimata cantante, nonché compositrice che è salitaribalta per il suo talento e la sua bravura. Sono molte, in effetti le sue partecipazioni televisive di rilievo: a partire da Operazione Trionfo, passando per Bndo con le stelle fino a Tale e Quale show. Senza dimenticare che recentemente è uno degli “affetti stabili” di Serena Bortone Oggi è un altro giorno. Lacolpisce per la sua ...