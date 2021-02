“Li ho visti | che delusione” GF Vip | Maria Teresa smaschera i due coinquilini davanti a tutti

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nella casa del Grande Fratello non si parla d’altro che del gravissimo lutto che ha colpito Dayane Mello. I gieffini sonosconvolti dalla morte del fratello della modella brasiliana, Lucas. di 27 anni. La ragazza è uscita momentaneamente dalla casa del “Grande Fratello Vip 5”, di cui è una finalista, per essere avvisata. A dare la notizia è stato un altro fratello di Dayane, Juliano, che di recente si era collegato con la sorella nel corso di una puntata del reality. Juliano ha annunciato quanto accaduto con una storia su Instagram. Tuttavia, prima di ricevere la tristissima notizia,Ruta ha manifestato tutta la suanei confronti di Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. E lo ha fatto parlando con Giulia Salemi soffermandosi sulle insinuazioni che i due hanno fatto su di lei quando ha scelto ...

AntoVitiello : #Maldini: 'Rinnovo #Donnarumma? Abbiamo congelato la situazione rinnovi per il mercato che ci ha visti protagonisti… - emergenzavvf : Se ti sei perso l'incontro 'virtuale' tra il piccolo Sirio @tetrabondi e i #vigilidelfuoco che lo hanno salvato cl… - RaiTre : Speciale @BlobRai3 interamente dedicata al grande Paolo Conte che ripercorre tutta la sua carriera. Tra concerti, i… - lucaxx85 : @OpencovidM @GiorgiaLodi @sapomnia @gdream69 @wireditalia @AIEpidemiologia Segnalo a tutti anche questo articolo ch… - tranellio : RT @soniabetz1: Penso che #Renzi farebbe bene a chiudere la sua pagina FB ?? una sequela di insulti mai visti, neanche 1 a favore, d questo… -

Ultime Notizie dalla rete : visti che

La relativa pace - almeno questa era l'impressione - ha convinto moltisi era trattato di un ... Mentre alcuni sono staterimuovere precipitosamente le bandiere della National League for ...In questo adattamento i luoghi reali possono essere riconosciuti solo da chi li hadi persona ... non tanto dal suo stile recitativo,conosciamo ed è in ogni caso di alto profilo, ma da tanti ...(PRIMAPRESS) - USA - Sono stati sospesi, su richiesta del sindaco, gli agenti di polizia che hanno ammanettato e immobilizzato una bambina di 9 anni spruzzando spray urticante a Rochester (a nord di N ...La vicenda al Tribunale dei Minori. L’ha raccontato su Facebook il legale Hilarry Sedu: «Mi ha chiesto di mostrare il tesserino, ma più che razzismo credo si tratti di idiozia» ...