Letteratura | è morto Jean-Pierre Jossua | il fondatore della teologia letteraria

Parigi, 3 feb. – (Adnkronos) – Il padre domenicano Jean-Pierre Jossua, il teologo francese che ha coniugato teologia e Letteratura, dando vita alla cosiddetta "teologia letteraria", un modello di ricerca teologica destinato a diventare un punto di riferimento a livello internazionale, è morto lunedì 1 febbraio all'età di 90 anni a Breteuil, in Normandia, per le complicanze dovute al Covid-19.Nato a Parigi il 24 settembre 1930 da una famiglia ebrea rifugiatasi in Argentina durante la persecuzione nazista, Jossua si convertì alla fede cristiana in età adulta. Dopo gli studi di medicina entrò nel 1953, nell'Ordine domenicano, divenne sacerdote e frequentò la Facoltà teologica di Le Saulchoir, dove conobbe, tra gli altri, il teologo Marie ...

