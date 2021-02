L’esperto a tua disposizione – Fisco & famiglia. Il verbale dell’assemblea condominiale: la procedura per impugnarle (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Inizia questa settimana una nuova rubrica per i lettori de Il Corriere della Città. Il noto dottore commercialista Massimiliano Casto, consulente del lavoro nonché economista d’impresa con tre studi professionali (Catania, Noto e Roma), tratterà argomenti di interesse e risponderà alle vostre domande (basta inviare una mail a redazione@ilcorrieredellacitta.it) in merito a questioni relative a temi quali incentivi fiscali, bonus, scadenze e molto altro. Partiamo con un argomento che interessa gran parte dei lettori: l’assemblea condominiale. Ecco come fare per impugnare il verbale nel caso ci fosse qualcosa che secondo voi non va bene. Il verbale dell’assemblea condominiale: come impugnarlo Come ampiamente risaputo, l’assemblea condominiale è l’organo nel cui ambito vengono prese tutte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Inizia questa settimana una nuova rubrica per i lettori de Il Corriere della Città. Il noto dottore commercialista Massimiliano Casto, consulente del lavoro nonché economista d’impresa con tre studi professionali (Catania, Noto e Roma), tratterà argomenti di interesse e risponderà alle vostre domande (basta inviare una mail a redazione@ilcorrieredellacitta.it) in merito a questioni relative a temi quali incentivi fiscali, bonus, scadenze e molto altro. Partiamo con un argomento che interessa gran parte dei lettori: l’assemblea. Ecco come fare per impugnare ilnel caso ci fosse qualcosa che secondo voi non va bene. Il: come impugnarlo Come ampiamente risaputo, l’assembleaè l’organo nel cui ambito vengono prese tutte ...

CorriereCitta : L’esperto a tua disposizione – Fisco & famiglia. Il verbale dell’assemblea condominiale: la procedura per impugnarle - IlveroBart : Magari hai pensato a molte maniere per migliorare la tua vita, ma posso dirti per esperienza che la migliore è aver… - IngeGroof : Pronta al cambio“Look”? Forse si, forse no ?? Ti stuzzica l’idea? Allora manda la tua foto e l’esperto ti risponderà… - IlveroBart : La miglior soluzione per una donna è avere contatti con un esperto del benessere, perchè attraverso le conoscenze d… - Tuerra : @Stavrogina_ Perfettamente comprensibile la tua reazione. Io non sono esperto del settore, quando lo vidi sapevo qu… -

Ultime Notizie dalla rete : L’esperto tua Bruno Editore pubblica Renato Zaccheddu, Mastoplastica Moderna: il Bestseller su come realizzare il proprio sogno Fortune Italia