Leonardo DiCaprio e la sua casa a tema Titanic: "C'erano cimeli ovunque" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) All'epoca dell'uscita di Titanic, Leonardo DiCaprio aveva arredato la sua casa a Malibù a tema Titanic, riempiendola di cimeli che richiamassero il suo celebre film. Megan Weaver, interior designer di numerose celebrità, ha raccontato che Leonardo DiCaprio possedeva una casa lungo la spiaggia di Malibù, completamente arredata a tema Titanic. Intervenuta nell'ultimo episodio del podcast Behind the Velvet Rope con David Yontef, Megan Weaver ha ricordato la volta in cui è stata invitata a soggiornare nella casa di Leonardo DiCaprio, rivelando che l'immobile era pieno di oggetti che richiamavano Titanic. "Quando lavoravo ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 febbraio 2021) All'epoca dell'uscita diaveva arredato la suaa Malibù a, riempiendola diche richiamassero il suo celebre film. Megan Weaver, interior designer di numerose celebrità, ha raccontato chepossedeva unalungo la spiaggia di Malibù, completamente arredata a. Intervenuta nell'ultimo episodio del podcast Behind the Velvet Rope con David Yontef, Megan Weaver ha ricordato la volta in cui è stata invitata a soggiornare nelladi, rivelando che l'immobile era pieno di oggetti che richiamavano. "Quando lavoravo ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Leonardo DiCaprio e la sua casa a tema Titanic: 'C'erano cimeli ovunque' - kapurang88 : @AardenErni Mirip Leonardo diCaprio mbak.. - czojniczek : 6. Leonardo DiCaprio (young) - sunlighthatrose : @heronxile @animalofregret Ma come ti permetti di insultare così Kate Winslet e Leonardo DiCaprio e anche Cristian… - Harjind46791074 : Leonardo Dicaprio support the farmers in india -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio e la sua casa a tema Titanic: 'C'erano cimeli ovunque'

Megan Weaver, interior designer di numerose celebrità, ha raccontato che Leonardo DiCaprio possedeva una casa lungo la spiaggia di Malibù, completamente arredata a tema Titanic . Kate Winslet e Leonardo DiCaprio in una scena di Titanic Intervenuta nell'ultimo episodio del ...

Sky e Now TV: le novità dal 14 al 20 febbraio

... prodotta da Leonardo DiCaprio e Jonah Hill , che vede nel cast Sam Rockwell, Jon Hamm, Olivia Wilde e Kathy Bates, candidata a Oscar e Golden Globe 2020. Richard è un trentenne sovrappeso che vive ...

Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, le foto dal set (in versione inedita) Vanity Fair Italia Leonardo DiCaprio e la sua casa a tema Titanic: "C'erano cimeli ovunque"

All'epoca dell'uscita di Titanic, Leonardo DiCaprio aveva arredato la sua casa a Malibù a tema Titanic, riempiendola di cimeli che richiamassero il suo celebre film. Megan Weaver, interior designer di ...

Sky e Now TV: le novità dal 14 al 20 febbraio

L’anno nuovo continua a mostrarsi ricco di novità per Sky e Now TV, tra serie TV e film. Ecco quelle in attesa dal 14 al 20 febbraio.

Megan Weaver, interior designer di numerose celebrità, ha raccontato chepossedeva una casa lungo la spiaggia di Malibù, completamente arredata a tema Titanic . Kate Winslet ein una scena di Titanic Intervenuta nell'ultimo episodio del ...... prodotta dae Jonah Hill , che vede nel cast Sam Rockwell, Jon Hamm, Olivia Wilde e Kathy Bates, candidata a Oscar e Golden Globe 2020. Richard è un trentenne sovrappeso che vive ...All'epoca dell'uscita di Titanic, Leonardo DiCaprio aveva arredato la sua casa a Malibù a tema Titanic, riempiendola di cimeli che richiamassero il suo celebre film. Megan Weaver, interior designer di ...L’anno nuovo continua a mostrarsi ricco di novità per Sky e Now TV, tra serie TV e film. Ecco quelle in attesa dal 14 al 20 febbraio.