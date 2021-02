Lega Pro, annunciate le variazioni della quinta giornata di ritorno del campionato (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La Lega Pro ha annunciato le variazioni della quinta giornata di ritorno del campionato. Sabato 13 febbraio 2021: Girone A Albinoleffe – Juventus U23 ore 12.30, Alessandria – Giana Erminio ore 15.00, Pro Sesto – Pergolettese ore 15.00. Girone B Imolese – A.J. Fano ore 15.00, Vis Pesaro – Virtusvecomp Verona ore 15.00. Girone C Palermo – Bisceglie ore 14.30, Potenza – Ternana ore 15.00. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 febbraio 2021) LaPro ha annunciato ledidel. Sabato 13 febbraio 2021: Girone A Albinoleffe – Juventus U23 ore 12.30, Alessandria – Giana Erminio ore 15.00, Pro Sesto – Pergolettese ore 15.00. Girone B Imolese – A.J. Fano ore 15.00, Vis Pesaro – Virtusvecomp Verona ore 15.00. Girone C Palermo – Bisceglie ore 14.30, Potenza – Ternana ore 15.00. SportFace.

