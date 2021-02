L’economia secondo Mario Draghi: il debito buono per ripartire dopo il dramma del Covid (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Covid, la strategia di Mario Draghi: come far ripartire L’economia dopo il dramma dell’emergenza sanitaria e la crisi economica? In una svolta non tanto a sorpresa della crisi di governo più pazza del mondo, come la definiscono in molti, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito l’incarico a Mario Draghi anche per la sua esperienza in materia di economia e per i suoi rapporti con l’Europa. Una figura di spessore I prossimi mesi saranno cruciali per l’Italia. Il Paese dovrà presentare il Recovery plan e dovrà avviare i lavori. Sostanzialmente la politica lascia il posto alL’economia. E da questo punto di vista Mario Draghi potrebbe rappresentare una risorsa. ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 3 febbraio 2021), la strategia di: come farildell’emergenza sanitaria e la crisi economica? In una svolta non tanto a sorpresa della crisi di governo più pazza del mondo, come la definiscono in molti, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito l’incarico aanche per la sua esperienza in materia di economia e per i suoi rapporti con l’Europa. Una figura di spessore I prossimi mesi saranno cruciali per l’Italia. Il Paese dovrà presentare il Recovery plan e dovrà avviare i lavori. Sostanzialmente la politica lascia il posto al. E da questo punto di vistapotrebbe rappresentare una risorsa. ...

news_mondo_h24 : L’economia secondo Mario Draghi: il debito buono per ripartire dopo il dramma del Covid - EmilioSimone1 : @AndreaAndrei10 @GiuliaCortese1 #LoL E le 'riforme indifferibili per rilanciare l'economia' -che detto così fa molt… - ineedsomesleepK : RT @DomaniGiornale: Una occupazione al 60% delle donne porterebbe un aumento del Pil del sette per cento secondo le stime dell’istituto eur… - ChiaraBannella : RT @DomaniGiornale: Una occupazione al 60% delle donne porterebbe un aumento del Pil del sette per cento secondo le stime dell’istituto eur… - andliuz : RT @DomaniGiornale: Una occupazione al 60% delle donne porterebbe un aumento del Pil del sette per cento secondo le stime dell’istituto eur… -

Ultime Notizie dalla rete : L’economia secondo Mario Monti: «Recovery e riforme il sistema dei partiti non si nasconda» Corriere della Sera