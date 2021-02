L’economia del FVG, dopo la contrazione “senza precedenti”, ha segnato in estate un rafforzamento superiore alle attese (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si è tenuta questa mattina, a palazzo Torriani, la conferenza stampa di inizio anno di Confindustria Udine. Accanto alla presidente Anna Mareschi Danieli il vicepresidente vicario Cristian Vida, i vice presidenti Fabrizio Cattelan e Dino Feragotto, la presidente di ANCE Udine, Angela Martina, il coordinatore della Delegazione di Tolmezzo, Nicola Cescutti, il direttore generale Michele Nencioni. L’incontro ha rappresentato l’occasione per fare il punto congiunturale delL’economia friulana, per riassumere i filoni di attività dell’Associazione e indicare infine la visione strategica di Confindustria Udine per il futuro. ECONOMIA REGIONALE L’economia del FVG, dopo la contrazione ‘senza precedenti’ dovuta a una situazione ‘senza precedenti’, ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si è tenuta questa mattina, a palazzo Torriani, la conferenza stampa di inizio anno di Confindustria Udine. Accanto alla presidente Anna Mareschi Danieli il vicepresidente vicario Cristian Vida, i vice presidenti Fabrizio Cattelan e Dino Feragotto, la presidente di ANCE Udine, Angela Martina, il coordinatore della Delegazione di Tolmezzo, Nicola Cescutti, il direttore generale Michele Nencioni. L’incontro ha rappresentato l’occasione per fare il punto congiunturale delfriulana, per riassumere i filoni di attività dell’Associazione e indicare infine la visione strategica di Confindustria Udine per il futuro. ECONOMIA REGIONALEdel FVG,la’ dovuta a una situazione ‘’, ...

Agenzia_Ansa : La #Borsa di #Milano segna un +2,6% con l'incarico a Mario #Draghi da parte del presidente della Repubblica, Sergio… - ilfoglio_it : La sfida del Covid, l'impegno per i giovani e per l'istruzione, la distinzione tra debito buono e cattivo. Non esis… - borghi_claudio : Aspetta aspetta: adesso vi scrivo in anteprima il cronoprogramma. 'Sostenere l'economia provata dalla tragedia pand… - tancredipalmeri : Renzi che fa una cosa per un ideale che non lo metta in fase operativa sarebbe un inedito. A meno che dal basso del… - Greenreport_it : Rosignano, l'estensione del porta a porta slitta a dopo l'estate a causa della pandemia - -

Ultime Notizie dalla rete : L’economia del Borsa, come investire in Big Tech e Big Pharma: le cose da sapere Corriere della Sera