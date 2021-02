Le Storie vere di Sanpa, Mauro di Cesena: facevo il bagnino, ricordo le estati in piscina, ragazzi e ragazze che si divertivano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ciao Mauro, allora quando sei entrato a Sanpa?Sono entrato a Maggio 1990. Son stato 3 anni. Io sono di Cesena, ero in un’associazione che c’è ancora, questa signora Marta dopo un certo percorso ci fece fare il colloquio con Vincenzo ed entrammo. All’ingresso eravamo 4-5 ragazzi. ricordo che Vincenzo ci disse subito che se decidevamo di entrare lì, poi non saremmo più usciti senza il suo consenso.Com’era la tua storia prima di entrare?Venivo da 10-11 anni di tossicodipendenza, non ne potevo più. Due miei cari amici erano morti l’anno prima. Non ero un tossico di quelli di alto livello, mi facevo poco, non arrivavo ai 4-5 grammi di eroina al giorno, ma anche con quel poco era comunque diventato un inferno. Mio babbo era muratore e come tutti i tossici lo prendevo in giro come volevo, ma ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ciao, allora quando sei entrato a?Sono entrato a Maggio 1990. Son stato 3 anni. Io sono di, ero in un’associazione che c’è ancora, questa signora Marta dopo un certo percorso ci fece fare il colloquio con Vincenzo ed entrammo. All’ingresso eravamo 4-5che Vincenzo ci disse subito che se decidevamo di entrare lì, poi non saremmo più usciti senza il suo consenso.Com’era la tua storia prima di entrare?Venivo da 10-11 anni di tossicodipendenza, non ne potevo più. Due miei cari amici erano morti l’anno prima. Non ero un tossico di quelli di alto livello, mipoco, non arrivavo ai 4-5 grammi di eroina al giorno, ma anche con quel poco era comunque diventato un inferno. Mio babbo era muratore e come tutti i tossici lo prendevo in giro come volevo, ma ...

