Lazio Women | la rincorsa alla Serie A è in salita

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Lavuole tornare subitovittoria. Le biancocelesti sono andate incontro, negli ultimi due turni di campionato, a due inaspettati quanto dolorosi stop, il pareggio casalingo contro il Pontedera, che si trova al terzultimo posto della classifica, e, nel recupero della decima giornata di domenica scorsa, la prima sconfitta in campionato nello 0-1 contro il Ravenna. Ciò però non dovrà togliere fiduciasquadra, che continua ad avere come unico obiettivo stagionale quello della promozione inA. I punti di distacco da Pomigliano e Riozzese sono rispettivamente sei e quattro, ma non bisogna dimenticare che ladovrà recuperare ancora altre due partite. Il rendimento dellaIl campionato diB è stato fino ad ora pesantemente ...

OfficialSSLazio : ?? Oggi allo Stadio Olimpico è stata presentata Carolina #Morace, la nuova allenatrice della Lazio Women! Le parol… - EstManuel : RT @OfficialSSLazio: ?? Oggi allo Stadio Olimpico è stata presentata Carolina #Morace, la nuova allenatrice della Lazio Women! Le parole d… - m_biancoceleste : RT @OfficialSSLazio: ?? Oggi allo Stadio Olimpico è stata presentata Carolina #Morace, la nuova allenatrice della Lazio Women! Le parole d… - laziofans : Carolina Morace: “Allenare la Lazio femminile per me è un onore”: Carolina Morace, allenatrice della Lazio Women,… - laziofans : Lazio Women, Lotito: “Con Carolina Morace la Lazio femminile crescerà tanto”: A margine della presentazione di Ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Women

Una strana coppia alla. Lotito da una parte, Carolina Morace dall'altra. Non è voluto mancare il patron biancoceleste al primo giorno e alla presentazione del nuovo allenatore della, la squadra femminile che, al momento, milita in serie B e con l'approdo del monumento del calcio femminile, il numero uno del club laziale punta alla promozione diretta in serie A . 'E' ...L'ex calciatrice è diventata la nuova allenatrice della. Presente all'evento, anche il presidente Claudio Lotito . Il numero uno biancoceleste ha anche parlato della situazione legata al ...La Lazio, dopo il mezzo passo falso contro il Pontedera nell'ultima giornata, vuole riprendere la sua corsa alla promozione in Serie A.Lo stop forzato ha 'rovinato' tutto. Adesso la Lazio è sesta in campionato con 37 punti in 20 giornate, dopo un avvio un po' stentato si è ripresa con le ultime cinque vittorie di fila (specie quelle ...