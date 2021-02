Lazio, primo weekend dal ritorno in zona gialla: centri commerciali, cosa si può fare e cosa no, tutte le regole (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Lazio da lunedì è tornato di nuovo in zona gialla e le maglie sulle restrizioni imposte dalle misure anti-covid si sono allentante. Il prossimo sarà dunque il primo weekend nella fascia di minor rischio (anche se ci sarebbe anche l’inarrivabile, per ora, zona bianca): vediamo dunque quali saranno le attività aperte e cosa, in sintesi, si potrà fare. Leggi anche: Quando riaprono le palestre? Date e ipotesi: tutto sul nuovo Dpcm Lazio in zona gialla, per ora nessun provvedimento particolare per gli assembramenti a Roma La questione degli assembramenti è chiaramente sempre centrale. Lo scorso fine settimana, nell’ultimo weekend in zona arancione, le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ilda lunedì è tornato di nuovo ine le maglie sulle restrizioni imposte dalle misure anti-covid si sono allentante. Il prossimo sarà dunque ilnella fascia di minor rischio (anche se ci sarebbe anche l’inarrivabile, per ora,bianca): vediamo dunque quali saranno le attività aperte e, in sintesi, si potrà. Leggi anche: Quando riaprono le palestre? Date e ipotesi: tutto sul nuovo Dpcmin, per ora nessun provvedimento particolare per gli assembramenti a Roma La questione degli assembramenti è chiaramente sempre centrale. Lo scorso fine settimana, nell’ultimoinarancione, le ...

