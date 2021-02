Lazio, Immobile: “Siamo in un gran momento, ma teniamo la guardia alta. Se perdi concentrazione…” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) momento d'oro per la Lazio che dopo le cinque vittorie di fila si è fortemente rilanciata in classifica. Il bomber e leader dei biancocelesti Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento della squadra romana: "Siamo in un momento di forma psicofisica buonissima anche se le difficoltà sono sempre dietro l’angolo. L’abbiamo vissuto sulla nostra pelle l’anno scorso e se perdi concentrazione e cattiveria agonistica puoi andare in difficoltà. Abbiamo perso tanti punti, eravamo in una situazione difficile e Siamo stati bravi a risalire la classifica. Adesso Siamo lì e vogliamo giocarcela".caption id="attachment 1084423" align="alignnone" width="594" Immobile(Getty Images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 3 febbraio 2021)d'oro per lache dopo le cinque vittorie di fila si è fortemente rilanciata in classifica. Il bomber e leader dei biancocelesti Ciroha parlato ai microfoni di Sky Sport deldella squadra romana: "in undi forma psicofisica buonissima anche se le difficoltà sono sempre dietro l’angolo. L’abbiamo vissuto sulla nostra pelle l’anno scorso e seconcentrazione e cattiveria agonistica puoi andare in difficoltà. Abbiamo perso tanti punti, eravamo in una situazione difficile estati bravi a risalire la classifica. Adessolì e vogliamo giocarcela".caption id="attachment 1084423" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/caption ITA Sport Press.

