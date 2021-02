Lazio | consegnata la lista Uefa per la Champions League | presenti Musacchio e Lulic

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Laha consegnato all’laufficiale per la2020/2021. Due cambi per gli uomini di Simone Inzaghi, impegnati contro il Bayern Monaco il 23 febbraio ed il 17 marzo: si tratta del neo acquisto Mateoe del capitano Senad. A fare loro spazio il difensore Luiz Felipe, alle prese con un infortunio, e Djavan Anderson. Di seguito ladella: Portieri: Reina, Strakosha Difensori: Acerbi, Fares, Hoedt, Lazzari,, Marusic,, Patric, Radu Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic, Parolo, Pereira Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi SportFace.

