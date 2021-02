Laura Pausini candidata ai Golden Globes

IlContiAndrea : “Io sì/Seen” è candidato ai #GoldenGlobes. Il brano è nato dalla collaborazione di Laura Pausini con Diane Warren e… - repubblica : Golden Globe, l'Italia c'è con il film di Sophia Loren, Laura Pausini e il film francese di Filippo Meneghetti - rtl1025 : Siamo tutti con @LauraPausini ???? candidata ai #GoldenGlobes ?? Scopri di più ?? - laaa__fraghyyy : RT @lavocedellapau: riempitrice di stadi Laura Pausini - difloriogiuse : #Iosì di Laura Pausini candidata ai #GoldenGlobes come miglior canzone originale da #LaVitaDavantiASé @LauraPausini… -

Il prossimo 28 febbraio alla cerimonia di premiazione della 78esima edizione dei Golden Globes , a Los Angeles, ci sarà spazio anche percon il brano " Io si/Seen ". La cantante italiana, infatti, ha ricevuto la candidatura per la colonna sonora del film "La vita davanti a sé" , di Edoardo Ponti. Il film , oltre che per ...... Trent Reznor, Atticus Ross Soul , Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste Migliore canzone originale "IO SÌ (SEEN)" " La vita davanti a sé Musica di Diane Warren; Testo: Diane Warren,, ...Laura Pausini è candidata ai Golden Globes con il brano «Io sì/Seen», original song del film Netflix, frutto della sua collaborazione con Diane Warren e ...Nella categoria Best Original Song figura anche Laura Pausini, che gareggerà con Io Sì (Seen), la canzone tratta da La vita davanti a sé ...