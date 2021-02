Latina e Provincia, 97 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Ecco i dati Comune per Comune (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono 97 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di Latina. I casi sono così distribuiti: 11 ad Aprilia, 3 a Castelforte, 2 a Cisterna, 21 a Fondi, 7 a Formia, 3 a Gaeta, 6 a Latina, 1 a Minturno, 2 a Monte San Biagio, 1 a Pontinia, 5 a Priverno, 7 a Sabaudia, 1 a San Felice Circeo, 1 a Santi Cosma e Damiano, 1 a Sermoneta, 8 a Sezze, 1 a Sonnino, 5 a Sperlonga, 2 a Spigno Saturnia e 9 a Terracina. Leggi anche: Roma. Guariti 2 pazienti positivi allo Spallanzani con gli anticorpi monoclonali Si registrano 4 decessi: si tratta di un paziente residente ad Aprilia, uno a Latina, uno a Roccagorga e uno a Terracina. 76, invece, le persone guarite nelle ultime ore. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono 97 idi Coronavirus registrati24 ore dalla Asl di. Isono così distribuiti: 11 ad Aprilia, 3 a Castelforte, 2 a Cisterna, 21 a Fondi, 7 a Formia, 3 a Gaeta, 6 a, 1 a Minturno, 2 a Monte San Biagio, 1 a Pontinia, 5 a Priverno, 7 a Sabaudia, 1 a San Felice Circeo, 1 a Santi Cosma e Damiano, 1 a Sermoneta, 8 a Sezze, 1 a Sonnino, 5 a Sperlonga, 2 a Spigno Saturnia e 9 a Terracina. Leggi anche: Roma. Guariti 2 pazienti positivi allo Spallanzani con gli anticorpi monoclonali Si registrano 4 decessi: si tratta di un paziente residente ad Aprilia, uno a, uno a Roccagorga e uno a Terracina. 76, invece, le persone guariteore. su Il Corriere della Città.

