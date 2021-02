Latina | barbagianni in pericolo sull’Appia | salvato dagli agenti della Polizia Stradale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Glidi Stato appartenenti alla Sezionedi– Distaccamento di Terracina, nella scorsa serata, durante il servizio di pattugliamento, sulla SS7 “Appia”, hanno individuato sulla carreggiata e tratto in salvo un, specie rigorosamente protetta da convenzione internazionale. Il volatile, verosimilmente spaventato, era accovacciato e immobile nonostante la presenza degli operatori e dei veicoli in transito. Dopo aver posizionato l’autovettura di servizio con i dispositivi luminosi in funzione e in modo da proteggere l’uccello, con molta pazienza, gliriuscivano a far muovere l’animale, il quale, dapprima si adagiava sulla banchina erbosa ivi presente e, successivamente, ...