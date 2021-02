Lasagna | “Sfidare subito l’Udinese fa effetto Segno poco? Negli ultimi anni 3 volte in doppia cifra”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Verona ha presentato il nuovo acquisto, Kevin. Queste le parole dell’attaccante ex Udinese in conferenza stampa: “Sono una prima punta, ma posso fare benissimo anche la seconda. Anche in allenamento il mister sta provando a variare: sto giocando sia come prima punta che insieme a Kalinic. Da mezzala non ho mai provato e non penso sia il mio ruolo naturale, ma mai dire mai”. Sul Verona: “Il Verona è una squadra in continua crescita, basta guardare glidue. E questo ti fa pensare che c’è ambizione di fare cose importanti, questo è quello che più mi piace di questa città. Può essere l’opportunità per l’Europeo? Certo: la Nazionale è sempre tra i miei obiettivi. Per arrivarci dovrò fare molto bene: se farò bene col Verona sarà più facile che arriverà la chiamata. Ma c’è tanto da lavorare”....