L' appello dei ristoranti | Stop al coprifuoco alle 18

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Melegnano (Milano), 3 febbraio 2021 - "al18 . Le imprese non si accendono e si spengono con un interruttore". Confcommercio Melegnano chiede unntamento delle restrizioni ...

matteorenzi : Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente… - gennaromigliore : Raccogliamo l’appello alla responsabilità del Presidente #Mattarella: questo è il tempo dei costruttori. Con lealtà… - ilriformista : In #Myanmar è stato d’emergenza, appello del premio Nobel: “Non piegatevi” - rockpolitics : RT @matteorenzi: Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente #Mattar… - Luisa_balu77 : RT @gennaromigliore: Raccogliamo l’appello alla responsabilità del Presidente #Mattarella: questo è il tempo dei costruttori. Con lealtà e… -

Ultime Notizie dalla rete : appello dei

Il Giorno

Crisi,di Mattarella: "Si trovi in Parlamento il sostegno per... Landini, Cgil: "La mossa ...avrà bisogno di altri responsabili" A rivelare le crepe della soluzione Draghi ci pensa uno...Matteo Renzi twitta: "Ora è il momentocostruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l'del presidente Mattarella e sostenere il governo di Mario Draghi. Ora è il ...Le prime dichiarazioni del presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi dopo l'incontro con il presidente della Repubblica Mattarella ...ROMA - Dopo un'ora di colloquio al Quirinale con il capo dello Stato, Mario Draghi ha accettato con riserva l’incarico di formare il nuovo governo. “E’ un momento difficile – ha detto il presidente in ...