L' anniversario speciale di Vasco Rossi | ' Ecco come nacque ' Vita spericolata' '

Gli stessi raccontati da Vasco Rossi su Instagram in questo giorno speciale, 3 febbraio. 'Il 3 febbraio del 1983 tornavo per la seconda volta a Sanremo. Non ci volevo più andare e non ci sarei mai ...

Basta un click per lanciare la colonna sonora della vostra giornata. Due note ed ecco che "Vita spericolata" ti entra in testa e ti accompagna fischiettando per rimescolare nella ...

