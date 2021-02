Lady Gaga svela come il Covid abbia colpito la sua famiglia e si commuove per gli operatori sanitari (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mentre raccoglieva oltre 100 milioni di dollari per l’Organizzazione Mondiale della Sanità durante la fase più acuta della pandemia, Lady Gaga combatteva il Covid in famiglia. La popstar newyorchese di origini italiane, recentemente grande protagonista dell’Inauguration Day del governo Biden-Harris con l’esecuzione dell’inno nazionale, ha avuto a che fare col Coronavirus da vicino: Lady Gaga lo ha raccontato per la prima volta molto tempo dopo, in un’intervista a PEOPLE per il numero di prossima uscita, rivelando che un membro della sua famiglia è stato ricoverato in ospedale durante la prima fase della pandemia. Rispondendo alla domanda su cosa le abbia dato speranza in un anno difficile come il 2020, che l’ha costretta anche ad ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mentre raccoglieva oltre 100 milioni di dollari per l’Organizzazione Mondiale della Sanità durante la fase più acuta della pandemia,combatteva ilin. La popstar newyorchese di origini italiane, recentemente grande protagonista dell’Inauguration Day del governo Biden-Harris con l’esecuzione dell’inno nazionale, ha avuto a che fare col Coronavirus da vicino:lo ha raccontato per la prima volta molto tempo dopo, in un’intervista a PEOPLE per il numero di prossima uscita, rivelando che un membro della suaè stato ricoverato in ospedale durante la prima fase della pandemia. Rispondendo alla domanda su cosa ledato speranza in un anno difficileil 2020, che l’ha costretta anche ad ...

