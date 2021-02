La ' vendetta' di Biden | vuole vietare che a Trump arrivino ancora le note degli 007

sictwit : RT @Roberto_Rosoni: @convivioblog Peccato che Biden abbia fatto esattamente lo stesso... Anche la sua dev'essere stata una vendetta... Cred… - Roberto_Rosoni : @convivioblog Peccato che Biden abbia fatto esattamente lo stesso... Anche la sua dev'essere stata una vendetta...… -

Ultime Notizie dalla rete : vendetta Biden

Globalist.it

non vuole dare questa possibilità a Trump, e dopo un tentato golpe potrebbe avere tutte le ragioni del mondo. Gli ex Presidenti hanno di solito accesso a informazioni riservate in ...... per ora solo ufficiosamente, alla guida dell'organismo di riforma, il buon Joe? L'avvocato ... Meglio non chiederselo e continuare a credere alladell'uomo comune in atto a Wall Street. ...Generalmente gli ex presidenti continuano ad essere informati sulle attività dei servizi segreti. Dopo Capitol Hill il nuovo inquilino della Casa Bianca vuole tagliare fuori il golpista ...NEW YORK - È subito alta tensione fra Joe Biden e Vladimir Putin, per la condanna dell’oppositore russo Aleksej Navalnyj. Gli Stati Uniti guidano la reazione che viene da tutto l’Occidente. Da Berlino ...