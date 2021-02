La stampa estera |   Super Mario dove la politica ha fallito

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) AGI - "Mario Draghi salvò l'euro, ma riuscirà a salvare l'Italia dalla confusione?": tutta lainternazionale a cominciare dal Wall Street Journal, registra l'arrivo di Mario Draghi sulla scenaitaliana per tentare di uscire dalla crisi e scommette sull'ex capo della Bce nel compito nel quale laha. La situazione è "lungi dall'essere chiara", aggiunge l'autorevole quotidiano finanziario, ma "Draghi si presenta al tavolo come uno degli uomini di più alto profilo internazionale in Italia e un accanito difensore dell'Unione". Del resto, fa notare Der Spiegel, "il 73enne economista da settimane era evocato come possibile capo del governo a Roma; e un tale governo sarebbe probabilmente la soluzione nelle prossime settimane e mesi per guidare l'Italia attraverso i ...

La convocazione di Draghi al Quirinale. "Super Mario" per un governo di unità nazionale in Italia. Dopo il fallimento delle trattative per il Conte ter, la stampa straniera dà conto della convocazione "shock" di Mario Draghi al Quirinale da parte di Sergio Mattarella, che gli chiederà di "avviare colloqui per formare un governo di unità nazionale, mentre ...