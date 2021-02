La sorella di Mariah Carey chiede risarcimento milionario | “Umiliata pubblicamente”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Da annie laAlison non si parlano e adesso a discutere delle questioni familiari saranno i legali in tribunale. A quanto riporta Tmz, infatti, Alison ha chiesto 1,25 milioni di dollari alla sorellina famosa dopo che nella sua autobiografia “The Meaning of” l’ha accusata di abusi nei suoi confronti. Parole pesantissime e a suo dire infondate, che le hanno provocato un grave stress emotivo. Nell’autobiografia la popstar accusa lamaggiore di “averle dato il Valium, averle gettato addosso una tazza di tè bollente causando ustioni di terzo grado e aver cercato di venderla a un pappone” quando aveva 12 anni. Alison ha contestato i fatti e si è detta a sua volta vittima di, che non ha esitato ad umiliarla ...

