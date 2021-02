La soddisfazione di Renzi: Abbiamo vinto 3 a 0. Conte? Ha giocato male, non è un politico e si vede (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Crisi di governo, Renzi contro Conte: Non è un politico e si vede “Conte ha giocato male, non è un politico e si vede”: così Matteo Renzi si è scagliato contro l’ex premier, commentando con i suoi le ultime novità sulla crisi di governo, arrivata a una svolta dopo il fallimento delle trattative tra Italia Viva, Pd, M5S e Leu e la convocazione al Quirinale di Mario Draghi. Secondo un retroscena del Corriere della Sera, infatti, il leader di Italia Viva era molto soddisfatto per aver raggiunto quello che in fondo era il suo obiettivo primario: disarcionare Conte per dare vita a un nuovo esecutivo guidato dall’ex presidente della Bce. Anche perché Renzi è convinto che ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Crisi di governo,contro: Non è une siha, non è une si”: così Matteosi è scagliato contro l’ex premier, commentando con i suoi le ultime novità sulla crisi di governo, arrivata a una svolta dopo il fallimento delle trattative tra Italia Viva, Pd, M5S e Leu e la convocazione al Quirinale di Mario Draghi. Secondo un retroscena del Corriere della Sera, infatti, il leader di Italia Viva era molto soddisfatto per aver raggiunto quello che in fondo era il suo obiettivo primario: disarcionareper dare vita a un nuovo esecutivo guidato dall’ex presidente della Bce. Anche perchéè conche ...

Gli abitanti del paesino nel foggiano in cui è nato l'avvocato gridano al complotto. "Lo fanno fuori solo perché non è uno che si lascia corrompere" ...

