La sobrietà elegante di Serena Cappello | moglie di Mario Draghi

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dietro un grande uomo c’è una grande donna. Sentiamo spesso recitare questo detto, riferito alle compagne di uomini che si sono distinti per merito. E in queste ore c’è un uomo di potere che è sulla bocca di tutti:. L’ex governatore di Bankitalia e ex presidente della Banca Centrale Europea è stato convocato il 3 febbraio al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per formare un nuovo governo. Le nobili origini diGli studi alla Sapienza di Roma e al MIT di Boston, la carriera universitaria prima e le funzioni al Ministero del Tesoro poi, fino ad arrivare alla BCE:ha dedicato la vita al lavoro. Dal 1973 però è anche felicemente sposato con. Ma chi è...