(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Matteoè tornato da Lilli Gruber, per il suo commento al governo di Marioche domani comincerà le consultazioni per verificare la fiducia. Il leader della Lega appare prima di tutto ...

antoniettavale7 : La 'ricetta' di Salvini per Draghi: proteggere gli evasori fiscali e basta norme anti-Covid - cigurt88 : RT @globalistIT: I VIDEO dell'intervista di Salvini a Otto e Mezzo - globalistIT : I VIDEO dell'intervista di Salvini a Otto e Mezzo - AndreaNoril : @baffi_francesco ma certo che si ecco una sua ricetta : 'appena torniamo al governo faremo il ponte sullo stretto… - Gluca81806383 : @VitoGulli @HankBarflyer @borghi_claudio Marcello Pera, consigliere di Matteo Salvini: 'Borghi e Bagnai? Simpatici… -

Ultime Notizie dalla rete : ricetta Salvini

Globalist.it

Serve quindi un governo politico, perchéa "governare con chi vuole mandarlo in galera" non ci sta, riferendosi ovviamente a Pd e cinque stelle. Quindi, in altre parole,critica la ...... straniero con pochi diritti, attende il suo turno per essere visitato oppure ottenere una. ...si accorga che l'assistenza ai ragazzi migranti è ancora fatta con i 24 euro voluti dacon ...Questa mattina a mezzogiorno affiderà a Mario Draghi l'incarico di formare il nuovo esecutivo all'ex presidente della Banca centrale europea. E ha chiesto ai partiti di sostenerlo, ha rivolto un appel ...Salvini critica la decisione di Mattarella di non aver voluto sciogliere le Camere, perché - e lo ribadisce - "gli italiani devono poter essere liberi di nuovo, liberi di uscire, di andare al ristoran ...