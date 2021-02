La ricerca sugli embrioni va estesa a 28 giorni L’appello degli scienziati

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) (immagine: Getty Images)È arrivato il momento di prolungare il limite dai 14 ai 28per laumani in provetta, un’annosa questione oggetto di accesi dibattiti bioetici. A lanciare, pubblicato recentemente sul Journal of Medical Ethics, è Sophia McCully, esperta di etica presso il King’s College di Londra, secondo cui è necessario estendere il limite di tempo entro il quale si può farein vitro per permetterci di scoprire nuovi potenziali trattamenti ed evitare così i rischi di anomalie dello sviluppo eaborti spontanei ricorrenti. Ci sono oggi, evidenzia l’esperta, ragioni etiche, legislative e presupposti tecnologici per poter modificare questa soglia. Introdotta ormai ...

infosenzafiltro : ?? L'incertezza imprenditoriale trova la speranza nel #digitale. @FondazioneNE e Umana hanno pubblicato i risultati… - crpiemonte : .@SeanSacco1 si sofferma sugli emendamenti (che sono stati approvati) sul recepimento delle direttive UE in omaggio… - Mibavi1 : @robersperanza @UStampaLorenzin #Vacciniinfantilipericolosi Provata la pericolosità dei vaccini sugli infanti, no… - siciliafeed : Ricerca sugli embrioni, appello a rivedere il limite dei 14 giorni - mr_pac : @annak65649009 @Focus_it @ODG_CNOG @Bufalenet @butacit Articolo del 2014. E già il catenaccio diceva 'A leggere att… -

Ultime Notizie dalla rete : ricerca sugli

Agenzia ANSA

... e un EBIT adjusted delle attività industriali pari a 520 milioni di dollari, +73%ultimi tre ... un free cash flow positivo tra 0,4 e 0,8 miliardi di dollari, spese die sviluppo in ...... che hanno acconsentito a far analizzare le loro informazioni per aiutare lamedica. Quasi ... confermando così quando osservato in studi più piccoli condottioperatori sanitari. E' ...TikTok adotterà misure per bloccare l’accesso agli utenti minori di 13 anni e valuterà l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per la ...Qualcomm annuncia l'apertura di un nuovo centro di ricerca e sviluppo per il 5G in Francia che guiderà l'innovazione futura ...