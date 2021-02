La reazione di Maria Teresa Ruta e degli altri concorrenti alla morte del fratello di Dyane Mello (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Fuori che fai? In Brasile non puoi andare, a Milano passi la tristezza a tua figlia? Non è il caso, almeno qui puoi piangere con noi. Fai bene, resta. Queste sono le parole che Alda D’Eusanio ha detto alla povera Dayane Mello, tentando di confortarla e di sostenere la sua decisione di restare all’interno della casa del Grande fratello. Raggiunta dall’improvvisa e scioccante notizia della morte del fratello minore Lucas, infatti, la bella brasiliana ha preso la difficile decisione di continuare a restare assieme ai compagni. Per evitare di rimanere sola, una volta uscita dalla casa di Cinecittà, Dayane si è lasciata avvolgere dalle braccia di Rosalinda Cannavò e Samantha De Grenet, completamente sotto shock. I compagni di Dayane si stringono attorno a lei La casa del ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Fuori che fai? In Brasile non puoi andare, a Milano passi la tristezza a tua figlia? Non è il caso, almeno qui puoi piangere con noi. Fai bene, resta. Queste sono le parole che Alda D’Eusanio ha dettopovera Dayane, tentando di confortarla e di sostenere la sua decisione di restare all’interno della casa del Grande. Raggiunta dall’improvvisa e scioccante notizia delladelminore Lucas, infatti, la bella brasiliana ha preso la difficile decisione di continuare a restare assieme ai compagni. Per evitare di rimanere sola, una volta uscita dcasa di Cinecittà, Dayane si è lasciata avvolgere dalle braccia di Rosalinda Cannavò e Samantha De Grenet, completamente sotto shock. I compagni di Dayane si stringono attorno a lei La casa del ...

Feffe1992 : @saretta9742 Stavano imitando Maria Teresa alla reazione alla nomination di Zelletta - juveab87 : Non vi fate fregare da mtr Salvate lei d non Samantha che è deleteria per le nostre Vedesi reazione al video e s… - LizadiGennaro : La soluzione al test: Chi sbaglia? Nessuno... La percezione empatica di uno stato d'animo altrui è soggettiva, Laur… - Maria_Laura_200 : RT @LivinInHardinIG: LA REAZIONE DI TOMM ALLA N EORD RIPETUTA PER LA SECONDA VOLTA IN PUNTATA. È saltato in aria raga.?? #tzvip https://t.co… - MyHarryBo : RT @g0ddessmez: Maria Teresa non riesco più a difenderti, ogni reazione mi sembra un po’ troppo teatrale ormai #gfvip #tzvip -