La psicoanalisi, tra storia ricerca e interpretazioni del contemporaneo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Convocare il tema dell’inconscio apre un varco complesso di definizioni, strumenti di interpretazione e collegamenti che risentono del tempo lungo della psicoanalisi, da quei primi e cruciali significati attribuiti al suo concetto e alla sua struttura da Freud fino alla rideclinazione di altri e diversi autori. Dedicare ancora riflessioni a un plesso così formidabile e cangiante, permette di illuminare sentieri, non solo per quel che è stato lo sviluppo della sua concettualizzazione dalla nascita della psicoanalisi fino a oggi – … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 4 febbraio 2021) Convocare il tema dell’inconscio apre un varco complesso di definizioni, strumenti di interpretazione e collegamenti che risentono del tempo lungo della, da quei primi e cruciali significati attribuiti al suo concetto e alla sua struttura da Freud fino alla rideclinazione di altri e diversi autori. Dedicare ancora riflessioni a un plesso così formidabile e cangiante, permette di illuminare sentieri, non solo per quel che è stato lo sviluppo della sua concettualizzazione dalla nascita dellafino a oggi – … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

DivinaCommediaQ : RT @PsichiatriaITA: #WEBINAR: INCONTRI TRA #FILOSOFIA E #PSICOANALISI: CLAUDIO #WIDMANN #Dante #DivinaCommedia - PsichiatriaITA : #WEBINAR: INCONTRI TRA #FILOSOFIA E #PSICOANALISI: CLAUDIO #WIDMANN #Dante #DivinaCommedia - sangermax : Una volta il Grande Maestro #AndreaZanzotto in una lunga intervista tra le centinaia di aneddoti mi ha raccontato a… - VanessaCapria : Nasce il #31gennaio 1898 Roger Earle Money-Kyrle, psicoanalista britannico di scuola kleiniana. Tra le sue opere, r… - Tommy_my_love : @LazzaroFantasia Tra i pipponi di Giuly power e la psicoanalisi di alda non so cosa sia peggio!!! -