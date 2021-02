La notizia a sorpresa | ecco cosa cambia con Draghi per il Reddito di Cittadinanza

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Zero tagli e tanta spesa. Giù le tasse e su i sussidi. Ci sono due recenti interventi che raccontano il pensiero politico di Mario, neo presidente del consiglio incaricato da Sergio Mattarella per formare un nuovo governo. Il primo è un editoriale apparso il 25 marzo 2020 sul Financial Times. Il secondo è il discorso tenuto il 18 agosto nella giornata inaugurale del Meeting di Rimini di Comunione e Liberazione. In questi due interventi già al tempo, molti intravidero l’embrione di un possibile programma di governo. E non è un caso, peraltro, che diverse misure chesuggeriva a marzo siano state pedissequamente adottate dal governo Conte Bis. Si tratta di due interventi, soprattutto, che allontananodallo stereotipo del tecnocrate arma dei poteri forti e della finanza globale cui è stato spesso sommariamente ...