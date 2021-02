La morte della Politica. (Di mercoledì 3 febbraio 2021) di Redazione. La Politica è morta e sepolta. A darne il triste annuncio è stato ieri sera il Presidente della Repubblica che ha chiamato al Colle... Leggi su freeskipper (Di mercoledì 3 febbraio 2021) di Redazione. Laè morta e sepolta. A darne il triste annuncio è stato ieri sera il PresidenteRepubblica che ha chiamato al Colle...

Ultime Notizie dalla rete : morte della Usa, la Camera rimuove la "complottista di Qanon" dalle Commissioni Budget e Scuola

La votazione è stata necessaria dopo che il leader della minoranza, il repubblicano Kevin McCarthy, ... ma soprattutto l'aver negato le stragi nelle scuole di Sandy Hook e Parkland , in cui erano morte,...

Omicidio Ciatti, arrestato in Francia un ceceno responsabile del pestaggio

E' stato arrestato in Francia, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, un ceceno considerato responsabile del pestaggio e della morte di Niccolò Ciatti in una discoteca a Lloret de Mar, in Spagna, nell'agosto del 2017. Il mandato europeo è stato emesso in base a una ordinanza di custodia cautelare del Gip di Roma, su ...

La morte di Sara Aiello nel Napoletano, dopo anni è svolta: indagato il marito Il Mattino Willy, svolta nelle indagini contro i fratelli Bianchi e gli altri accusati. «Fu omicidio volontario»

Al termine di ulteriori indagini, il gip di Velletri aggrava le accuse nei confronti di Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia: «volontà di affermare, attraverso l’uso brutal ...

Avvelenato il lupo trovato morto a gennaio ora scatta la bonifica

PESCIA. I risultati degli esami necroscopici sono arrivati: è rimasto vittima di alcuni bocconi avvelenati il giovane lupo trovato morto all’inizio di gennaio nelle campagne di Pescia, nel terreno di ...

